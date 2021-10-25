Москва, , 21:59 — REGNUM 25 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в заключительном матче двенадцатого тура регулярного сезона Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над футбольным клубом «Сочи» со счетом 2:1.

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Первый мяч на 41-й минуте в свои ворота забил центральный защитник «Сочи» Игорь Юрганов — 1:0. В дебюте второй половины хорватский защитник «железнодорожников» Тин Едвай удвоил преимущество хозяев в счете — 2:0. Этот мяч стал для Едвая первым в составе московского клуба. В конце матча вышедший на замену Жоаозиньо забил «гол престижа» — 2:1.

Желтые карточки получили Мацей Рыбус (24'),Кристиан Нобоа (30'),Данила Прохин (50'),Алексис Бека Бека (56'),Сергей Терехов (69')и Пабло Насименто (90+2').

На матче работала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Составы команд:

«Локомотив»: Гильерме, Насименто, Едвай (Куликов,66'), Рыбус, Тикнизян (Сильянов, 55'),Марадишвили, Баринов, Бека Бека, Жемалетдинов (Лисакович,79'), Рыбчинский (Бабакин, 79'), Керк (Анджорин, 79').

«Сочи»: Заболотный, Родригао, Юрганов, Прохин (Ангбан, 81'), Юсупов (Барсов, 87'), Терехов, Цаллагов, Нобоа, Заика (Маргасов, 46'),Кассьерра, Бурмистров (Жоаозиньо, 57').

«Локомотив», одержав пятую победу в сезоне и набрав 21 очко, поднялся на четвертое место. «Сочи» с 21-м очком опустился на шестую позицию.