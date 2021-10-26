Штат Калифорния, США, 26 октября 2021, 08:11 — REGNUM Сенатор штата Калифорния предложил законопроект о запрете использования боевых патронов и огнестрельного оружия во время съемок и театральных постановок, сообщает 25 октября Reuters.
Сенатор от Демократической партии Дэйв Кортезе представил данный закон после смерти кинооперетора Галины Хатчинс, которая умерла на съемках фильма «Ржавчина», когда актер Алек Болдуин нечаянно попал в нее из пистолета.
«Следует избавиться от ненужного риска, в том числе от использования боевого огнестрельного оружия», — сказал Кортезе.
Напомним, 21 октября 2021 года на съёмках фильма «Ржавчина» Алек Болдуин случайно застрелил оператора-постановщика Галину Хатчинси ранил режиссёра Джоэла Соуза. Позже выяснилось, что ружьё актёра зарядили боевыми патронами.