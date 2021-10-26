Штат Калифорния, США, 26 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Сенатор штата Калифорния предложил законопроект о запрете использования боевых патронов и огнестрельного оружия во время съемок и театральных постановок, сообщает 25 октября Reuters.

Оружие в США

Сенатор от Демократической партии Дэйв Кортезе представил данный закон после смерти кинооперетора Галины Хатчинс, которая умерла на съемках фильма «Ржавчина», когда актер Алек Болдуин нечаянно попал в нее из пистолета.

«Следует избавиться от ненужного риска, в том числе от использования боевого огнестрельного оружия», — сказал Кортезе.

Напомним, 21 октября 2021 года на съёмках фильма «Ржавчина» Алек Болдуин случайно застрелил оператора-постановщика Галину Хатчинси ранил режиссёра Джоэла Соуза. Позже выяснилось, что ружьё актёра зарядили боевыми патронами.