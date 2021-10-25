Приштина, , 21:58 — REGNUM В Косово с 25 октября по 29 октября пройдет серия мероприятий в рамках недели за права жертв преступлений. Их инициатором выступил генеральный прокурор Косово Александр Люмези.

Глава Косово Вьоса Османи с мужем Vetevendosje.org

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Люмези подчеркнул, что законодательство о защите жертв преступлений в Косово «является самым передовым в регионе и соответствует лучшим международным практикам».

Президент Косово Вьоса Османи приняла участие в открытии недели и заявила, что статистика преступлений против женщин в Косово удручает.

Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу назвала приоритетом повышением уровня наказуемости преступлений против женщин и обеспечение защиты жертв насилия.

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