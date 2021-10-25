Набережные Челны, Татарстан, 25 октября, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Режим ЧС (чрезвычайной ситуации) муниципального характера с местным уровнем реагирования установлен после взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Татарии по итогам выездного заседания комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности (ОПБ) города.

Пресс-служба управления МЧС по Татарии Последствия взрыва в Набережных Челнах

К ликвидации последствий происшествия привлечены 155 человек и 49 единиц техники. Также на месте работают кинологические расчеты и психологи чрезвычайного ведомства. Поисково-спасательные работы продолжаются. До настоящего момента из-под завалов были извлечены четыре человека, двое из которых — несовершеннолетние. Состояние одной из пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое.

Пункт временного размещения для эвакуированных жильцов дома развернут в одной из местных гостиниц вместимостью 400 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошел вечером 25 октября в Набережных Челнах по адресу улица Татарстан, 25/117. Произошло обрушение перекрытий четвертого и пятого этажей. Разрушены шесть квартир, в которых проживали 14 человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

По данным службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Казань», квартира, где предположительно произошел взрыв, была отключена от газа в 2010 году.

Читайте также: В квартире в Татарии, где произошел взрыв, газ отключили 11 лет назад