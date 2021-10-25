Тюмень, , 21:45 — REGNUM В Тюменской области объём хищений электроэнергии за девять месяцев превысил 45 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Тюмень».

Электроэнергия Павел Редин © ИА Красная Весна

За указанный период «Россети Тюмень» выявили 130 случаев безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии. Объём ущерба от энерговоровства составил более 16 млн киловатт-часов — это свыше 45 млн рублей.

По всем фактам специалисты компании составили материалы, которые были направлены в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности.

В «Россети Тюмень» отмечают, что из-за воровства возникают нарушения электроснабжения и снижается напряжение в сетях. Также есть риск для жизни и здоровья похитителей и окружающих. Злоумышленники залезают на опоры линий электропередач под напряжением, пренебрегают использованием инструментов и средств индивидуальной защиты, вручную скручивают провода. Такое нарушение техники безопасности может закончиться в том числе летальным исходом.