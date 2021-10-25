Вашингтон, 25 октября 2021, 21:45 — REGNUM Движение по Бруклинскому мосту в Нью-Йорке перекрыто по всем полосам из-за акций протеста, проходящих в городе, сообщает 25 октября нью-йоркский департамент полиции на своей странице в Twitter.

Ник Савидес. Бруклинский мост на закате. 1940
Ник Савидес. Бруклинский мост на закате. 1940

По информации издания Newsweek, акции протеста направлены против обязательной вакцинации сотрудников государственного сектора.

Среди протестующих замечены сотрудники Пожарного департамента Нью-Йорка (FDNY), Службы скорой медицинской помощи (EMS), Департамента санитарии Нью-Йорка (SDNY) и Департамента полиции Нью-Йорка (NYPD).

«Из-за протестов в настоящее время перекрыты все полосы движения в сторону Манхэттена по Бруклинскому мосту», — указано в сообщении департамента полиции Нью-Йорка.

Протесты начались после распоряжения мэра Нью-Йорка Билла де Блазио от 20 октября о вакцинации всех сотрудников пожарной и полицейской служб, которые не прошли данную процедуру и отправке отказавшихся от прививки в неоплачиваемый отпуск.

Ранее администрация президента Джо Байдена издала указ, согласно которому все госслужащие и военные обязаны вакцинироваться от коронавируса. При этом командование ВМС пообещало уволить моряков, не привившихся до 28 ноября текущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: В ВОЗ назвали число новых случаев COVID-19 в мире за сутки