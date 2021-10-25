Вашингтон, , 21:45 — REGNUM Движение по Бруклинскому мосту в Нью-Йорке перекрыто по всем полосам из-за акций протеста, проходящих в городе, сообщает 25 октября нью-йоркский департамент полиции на своей странице в Twitter.

Ник Савидес. Бруклинский мост на закате. 1940

По информации издания Newsweek, акции протеста направлены против обязательной вакцинации сотрудников государственного сектора.

Среди протестующих замечены сотрудники Пожарного департамента Нью-Йорка (FDNY), Службы скорой медицинской помощи (EMS), Департамента санитарии Нью-Йорка (SDNY) и Департамента полиции Нью-Йорка (NYPD).

«Из-за протестов в настоящее время перекрыты все полосы движения в сторону Манхэттена по Бруклинскому мосту», — указано в сообщении департамента полиции Нью-Йорка.

Протесты начались после распоряжения мэра Нью-Йорка Билла де Блазио от 20 октября о вакцинации всех сотрудников пожарной и полицейской служб, которые не прошли данную процедуру и отправке отказавшихся от прививки в неоплачиваемый отпуск.

Ранее администрация президента Джо Байдена издала указ, согласно которому все госслужащие и военные обязаны вакцинироваться от коронавируса. При этом командование ВМС пообещало уволить моряков, не привившихся до 28 ноября текущего года.

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