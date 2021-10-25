Тирана, , 21:53 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 2640 человек выявлено 264 новых случая заражения коронавирусом, скончались шесть больных COVID-19, выздоровели ещё 192 пациента, сообщило 25 октября министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Эльбасан Albinfo

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Всего с начала пандемии в Албании выявлено 181 960 случаев заражения коронавирусом, 2880 пациентов скончались от COVID-19, 171 982 человека излечились.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 7098, из них 3604 приходятся на Тирану. На стационарном лечении находятся 155 пациентов. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло.

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