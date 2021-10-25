Москва, , 21:42 — REGNUM Вооружённые силы Германии утратили свой боевой потенциал. Об этом 25 октября заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Германия

По его мнению, резкие выпады отдельных чиновник и политиков из Германии в адрес России и призывы к боевым действиям против РФ связаны с тем, что в этой стране почти не осталось поколения, которое помнит, что такое война.

«Выросло целое поколение людей, которое не воевали. Взять министра обороны Германии. Она не руководит армией. Эта армия ничего не стоит в данный момент, потому что она 20 лет просто разлагалась», — сказал Безруков.

Читайте ранее в этом сюжете: Разведчик-нелегал заявил о деградации западных элит