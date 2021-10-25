Скопье, , 21:37 — REGNUM В Северной Македонии 25 октября в результате исследования 1514 образцов выявлено 135 новых носителей коронавируса, за сутки скончались 11 больных COVID-19, 330 пациентов выздоровели.

Скопье в горах Rašo

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Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 50 человек с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала эпидемии в стране выявлен 199 901 случай заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7062 человек, 186 652 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 6187.

Вакцинацию от COVID-19 прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии.

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