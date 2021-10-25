Ростов-на-Дону, , 21:30 — REGNUM В Ростовской области на решение проблемы обманутых дольщиков уйдёт ещё чуть более двух лет. Вопрос планируется решить до конца 2023 года, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 25 октября.

Дольщики 77metrov.ru

В настоящее время в Ростовской области насчитывается 77 долгостроев. В 2021 году из списка проблемных многоквартирных домов исключено 30 объектов. Компенсации или ключи от квартир получили почти 2200 жертв строительных пирамид (88% от годового плана).

«Два предыдущих года мы почти по 1000 квартир в год передавали гражданам, чьи права были нарушены. В этом году у нас еще более высокие показатели. То есть положительная динамика заметна», — отметил донской губернатор Василий Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что ликвидировать список обманутых дольщиков в Ростовской области ранее предполагалось до конца 2024 года.

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