Саратов, , 21:30 — REGNUM Более 400 заключенных саратовской колонии №13 заявили, что подвергались различного рода насильственным действиям. Об этом сообщила адвокат заключенных Снежана Мунтян.

Колония Sledcomrf.ru

«Речь здесь идет и о пытках в ОТБ-1, и об избиениях, о вымогании денег непосредственно в колонии», — цитирует юриста ТАСС. Мунтян отметила, что данных об изнасилованиях в колониях пока нет.

Также она подчеркнула, что после заявления о пытках в саратовской ОТБ-1 (тюремная туберкулезная больница) более 20 заключенных сообщили о давлении со стороны администраций исправительных учреждений.

«На них оказывается давление со стороны администраций колоний, чтобы они этого не делали», — пояснила Мунтян.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в интернете была опубликована видеозапись с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины, которые, как утверждает автор записи, имели место в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. Позднее появились новые видеозаписи пыток, унижений и насильственных действий в данной больнице.

На фоне публикации видеозаписей начальник управления ФСИН по Саратовской области полковник внутренней службы Алексей Федотов написал рапорт об отставке. Было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о «Насильственных действиях сексуального характера» и «Превышении должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения».

22 октября стало известно, что восемь заключенных саратовской колонии №13 избили девятерых заключенных, которые, по мнению нападавших, оказывают содействие администрации колонии. В ходе пресечения противоправных действий двое сотрудников колонии получили телесные повреждения, сообщало следственное управление СКР по Саратовской области. Инцидент расследуется в рамках уголовного дела по статьям о применение насилия, не опасного для здоровья.

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