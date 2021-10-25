Москва, , 21:54 — REGNUM Спор между Молдавией и «Газпромом» по долгу за газ, поставлявшийся в Приднестровье, неразрешим. Об этом 25 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора института «Фонд энергетики и финансов» Алексей Белогорьев.

Приднестровье. Карта

«Долг за поставки газа в Приднестровье составляет $8 млрд», — отметил политолог.

«Это неразрешимый спор, он никогда не закончится» — констатировал Белогорьев.

Напомним, что долг Молдавии без учета Приднестровья перед «Газпромом» составляет $715 млн. и является основной причиной неурегулированности вопросjd поставок газа в республику.