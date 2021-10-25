Приштина, , 21:34 — REGNUM ЦИК Косово 25 октября принял решение о пересчете голосов избирателей на выборах мэра на восьми избирательных пунктах и выборах в муниципальные советы на 35 пунктах, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

ЦИК Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как заявил глава центра по подсчету и результатам в ЦИК Косово Бурим Ахметай, на этих избирательных пунктах было выявлено несоответствие между голосами в поддержку политических субъектов и отдельных кандидатов. Наиболее вероятным объяснением этого он назвал «путаницу в графах».

Пересчет голосов начался в 17:00 по местному времени.

Напомним, второй тур голосования на местных выборах в Косово состоится 14 ноября. Первый тур прошел 17 октября.

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