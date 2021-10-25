Минск, 25 октября, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Комитет государственного контроля Белоруссии принимает сообщения о завышении цен на товары и лекарства, а также о выплатах зарплат «в конверте». Ведомство предлагает гражданам анонимно присылать такие сообщения.

Цитата из к/ф «451º по Фаренгейту». реж. Франсуа Трюффо. 1966. Великобритания Донос

«Комитет госконтроля продолжает принимать от граждан информацию о завышении цен на потребительском рынке и в аптечной сети, а также о выплате заработной платы «в конверте». Сообщить об имеющихся фактах можно через онлайн-панели обратной связи, размещенные на сайте ведомства. Информация предоставляется анонимно и без регистрации», — сообщает Комитет госконтроля Белоруссии.

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Напомним, ранее госорганы отказывались регистрировать анонимные доносы граждан, хотя и принимали их во внимание. Практика анонимных доносов была широко распространена в БССР во время «Большого террора» 1930-х годов.

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