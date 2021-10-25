Москва, , 21:24 — REGNUM Молдавия без учета Приднестровья накопила большие долги по поставкам газа, и именно этот фактор является ключевым в переговорах с «Газпромом». Об этом 25 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора института «Фонд энергетики и финансов» Алексей Белогорьев.

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«Снижение цены на поставки газа для Молдавии упирается в три проблемы. Первая из них — это задолженность», — заявил эксперт.

«Многолетняя задолженность «Молдовагаз» перед «Газпромом». И это не задолженность Приднестровья, которая составляет примерно $8 млрд. это долг именно правобережной Молдавии, который составляет примерно $715 млн», — подчеркнул аналитик.

«Это сумма весьма приличная даже по меркам «Газпрома», поэтому неурегулированность этого вопроса очевидно мешает заключению контракта» — заключил Алексей Белогорьев.

Напомним, что во время переговоров, окончившихся неудачей для Молдавии, премьер-министр этой страны Наталья Гаврилица заявила, что ее страна не признает этот долг и не собирается его оплачивать.