Тирана, , 21:25 — REGNUM Образцы воды из бассейна, после посещения которого скончались четверо российских туристов, будут исследованы в частной лаборатории, сообщило 25 октября албанское отделение Euronews.

Мечеть Этхем-бей, Тирана Predrag Bubalo

Ранее экспертиза была произведена в государственной лаборатории и показала превышенное содержание хлора в воде. Дезинфекция воды в бассейне хлором в последний раз проводилась в тот день, когда умерли российские граждане — 15 октября.

Посольство России в Тиране ранее потребовало провести полное расследование обстоятельств происшествия.

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