Тирана, 25 октября, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Образцы воды из бассейна, после посещения которого скончались четверо российских туристов, будут исследованы в частной лаборатории, сообщило 25 октября албанское отделение Euronews.

Predrag Bubalo Мечеть Этхем-бей, Тирана

Ранее экспертиза была произведена в государственной лаборатории и показала превышенное содержание хлора в воде. Дезинфекция воды в бассейне хлором в последний раз проводилась в тот день, когда умерли российские граждане, — 15 октября.

Посольство России в Тиране ранее потребовало провести полное расследование обстоятельств происшествия.