Москва, , 21:17 — REGNUM Российская корпорация «Газпром» предлагает Молдавии покупать газ на рыночных условиях. Об этом 25 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора института «Фонд энергетики и финансов» Алексей Белогорьев.

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«Газпром» предлагает Молдавии рыночные условия. Никакого обмана в этом нет. Цены на газ в Европе действительно очень высокие, и они таковыми останутся вплоть до февраля будущего года. Может, даже до марта, все зависит от погоды», — заявил политолог.

«Поэтому пока ценовые прогнозы крайне неблагоприятны для потребителей, в т.ч. для Молдавии. Но «Газпром» с рядом стран бывшего советского блока и с рядом бывших республик СССР выстраивает более доверительные отношения, что приводит к снижению цен на газ», — отметил эксперт.

«Очевидно, что Молдавия тоже хотела бы получить какие-то льготные условия поставок газа», — заключил Белогорьев.

Напомним, что переговоры по поставкам газа, проводившиеся в Москве между премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей и представителями «Газпрома», закончились безрезультатно.