Волгодонск, Ростовская область, , 21:12 — REGNUM Энергоблок №2 на Ростовской атомной электростанции (АЭС) включён в сеть после утечки пара. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе концерна «Росэнергоатом» (входит в госкорпорацию «Росатом») 25 октября.

Ростовская АЭС Rosatom.ru

«24 октября в 20:53 мск энергоблок №2 был включён сеть после ремонтных работ на тепло-механическом оборудовании. Сейчас энергоблоки №2, №3, №4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме на номинальном уровне мощности», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время энергоблок №1 находится в планово-предупредительном ремонте. Радиационный фон в норме.

ИА REGNUM сообщало, что 21 октября на Ростовской атомной электростанции (АЭС) произошла утечка пара, в связи с чем была остановлена работа второго энергоблока. Выяснилось, что произошёл дефект сварного шва на трубопроводе диаметром 18 миллиметров, относящемся к системе контроля уровня и влажности пара в парогенераторе.

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