Москва, , 21:37 — REGNUM Лондон опасается ответных действий России в случае передачи Украине военного вооружения. Об этом 25 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, переживания английской стороны выдает телефонный звонок премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона президенту России Владимиру Путину.

«Звонок Бориса Джонсона Путину — это показатель того, что Лондон засуетился. МИ-6 не может просчитать логику ответных действий России в случае, если британские ракеты будут поставлены Украине. Есть большой фактор неопределенности, как поступит Путин», — сказал Коротченко.

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