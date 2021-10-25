Москва, 25 октября, 2021, 21:37 — ИА Регнум. Лондон опасается ответных действий России в случае передачи Украине военного вооружения. Об этом 25 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По его словам, переживания английской стороны выдает телефонный звонок премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона президенту России Владимиру Путину.

«Звонок Бориса Джонсона Путину — это показатель того, что Лондон засуетился. МИ-6 не может просчитать логику ответных действий России в случае, если британские ракеты будут поставлены Украине. Есть большой фактор неопределенности, как поступит Путин», — сказал Коротченко.