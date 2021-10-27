27 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили выходные дни для тех, кто решил сделать прививку от коронавируса.

Светлана Рыбина, , 19:54 — REGNUM Информация о том, что президент России Владимир Путин поручил обеспечить для граждан, которые сделали прививку от COVID-19, по два дополнительных выходных с сохранением заработной платы, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 25 октября в социальной сети Facebook.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Заходит российское правительство в бар и говорит: «Всем пива за счёт заведения!» — шутит Владимир Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что те, кто вакцинировался ранее, оказались в несправедливом положении, ведь им никто никаких выходных не предоставлял за их стремление пройти вакцинацию среди первых.

«А задним числом можно? А то вакцинировалась, ревакцинировалась, и никаких плюшек. Даже мороженое не дали. Я, может, тоже выходной хочу. Ну или мороженое», — пишет Ирина М.

Некоторые комментаторы отмечают, что поручения президента не всегда оказываются услышаны, поэтому люди опасаются, что работодатели не проявят особого желания в том, чтобы давать своим сотрудникам выходные дни на время вакцинации.

«А кто его будет слушать? Кто-то исполняет его поручения? Как работодатели будут оплачивать людям такие выходные? Да всегда они найдут, как выйти из ситуации. Обязательно найдётся какая-нибудь щель в законодательстве», — уверен Вячеслав Ш.

Часть людей считает, что предприниматели и так несут большие убытки в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса, а теперь правительство взваливает на них дополнительную ношу.

«Добренькое правительство, заботливое! Основная масса населения работают у частников или на своём производстве. Так кто же им даст выходной, да ещё и с оплатой? Бред полный», — отмечает Pavlina O.

Увольнение Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Ряд пользователей указывает на то, что среди населения возникло большое недоверие к процедуре вакцинации против коронавируса из-за подозрительных действий властей.

«Уже не знают, чем бы ещё заманить «упёртое» население на столь необходимую прививку. В Москве даже квартиры стали разыгрывать и всё равно люди не верят властям», — указывает Bogdan C.

Нашлись и те, кто убеждены, что сами граждане России в основной своей массе не готовы к отдыху дома, потому что их подгоняет работать тяжёлое материальное положение.

«Выходные тут, выходные там. Такое ощущение, что правительство в параллельной вселенной живёт. Люди, наоборот, пытаются побольше поработать, чтобы денег себе на жизнь заработать, чтобы семью прокормить, а эти, видимо, просто уже издеваются. Придумали нерабочие дни, хотя большая часть страны продолжит работать, а теперь ещё и выходные для прививки выдумали. Это даже не морковка, а рисунок морковки», — считает Иван Е.

«Эта пандемия окончательно обнажила все проблемы развитого российского либерализма за последние 20 лет. Население ответило поголовным мором. Вот цена, которую заплатил народ за годы развала здравоохранения, сокращения коек, врачей и медсестер. Итоги оптимизации Голиковой и Скворцовой. Люди теперь вообще никому и ничему не верят», — написала Мила М.

Напомним, 25 октября на сайте Кремля появилась информация о том, что президент России Владимир Путин поручил обеспечить для граждан, которые сделали прививку от COVID-19, по два дополнительных выходных с сохранением заработной платы.