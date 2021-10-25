Приштина, Сербия, 25 октября, 2021, 21:22 — ИА Регнум. В Косово 25 октября в результате исследования 1298 образцов выявлены три носителя коронавируса, один человек скончался от COVID-19, признаны излечившимися 20 человек. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

ErisHana Институт общественного здравоохранения Косово

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Всего в Косово с начала пандемии выявлено 160 579 случаев заражения, не считая сербское население края, 157 225 пациентов излечились, около трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения коронавирусом вновь снижается и составляет 438. Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 697 728 человек. В последние двое суток вакцинация в крае не проводилась.