Набережные Челны, Татария, , 20:43 — REGNUM Все жильцы пятиэтажного дома, пострадавшего от взрыва газа в Набережных Челнах, найдены и спасены, сообщает 25 октября газета «Известия» со ссылкой на неназванный информированный источник.

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По его утверждению, можно сказать, что погибших в результате этого ЧП нет.

«Собаки не чуют никого под завалами больше. Никто не погиб», — цитирует газета слова источника.

При этом пресс-служба регионального управления МЧС России подтверждает, что четверо пострадавших извлечены из-под завалов на месте взрыва в Набережных Челнах.

Тем не менее, официальные представители ведомства заявляют, что спасательная операция еще не завершена и поисковые работы продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в пятиэтажном доме в Набережных Челнах прогремел вечером 25 октября. Были разрушены несколько квартир на четвертом и пятом этажах.

Следственный комитет (СК) России возбудил по факту взрыва уголовное дело.

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