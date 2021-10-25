Москва, 25 октября, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Лес — самое часто употребляемое слово в учебниках русского языка. Но часто ли современный ребенок бывает в лесу? И так ли нужно ему в третьем классе знать, что такое «гумно»? Разбираемся вместе с экспертами Института русского языка им. А.С. Пушкина.

Учебник русского языка. 1959

Получать знания можно из любых учебников. Если ты взрослый и заинтересован в информации, в качестве источника подойдет что угодно: рукописные конспекты, книги на иностранном языке, профессиональная литература… Но с детьми это не работает. Для того, чтобы научить, их важно сначала заинтересовать — в этом помогают школьные учебники. Красочный букварь поможет полюбить чтение, а задачки, основанные на реальной жизни, дадут мотивацию решать еще и еще. И, напротив, персонажи и ситуации, которые сложно представить, у многих детей вызывают лишь недоумение. Лингвисты Института русского языка им. А.С. Пушкина проанализировали ряд самых популярных в России печатных учебников русского языка для начальной школы, а также цифровой учебный контент на примере Яндекс.Учебника. Для того, чтобы быть объективными, они брали в расчет лингвистические критерии: исследовали лексику учебников, ее современность и ее сферу применения, частоту определенных слов, количество новых понятий для ребенка и многое другое. К каким выводам они пришли?

Один из основных выводов — огромная часть текстов в печатных учебниках посвящена природе, как и годы назад. В заданиях фигурирует «зреющая над жаркой нивой рожь» и «сытые воробьи, бродящие по гумну», а самыми популярными авторами текстов являются Пришвин, Бианки, Соколов-Микитов и другие писатели-пейзажисты. Однако современные дети не всегда воспринимают такие тексты — хотя бы потому что большинство из них живет в городах и не используют активно слова вроде «полянка», «осина» или «рябина». Мало пользуются такой лексикой и взрослые — это подтверждает Национальный корпус русского языка.

Гораздо больше интересы вызывают тексты на бытовую тематику, часто встречающиеся в реальной жизни — например, прогноз погоды, дневник, отзыв или анонс, и научно-популярные тексты. Заданий с ними много в цифровом учебнике — там все чаще можно увидеть слова городской тематики, например, «аэропорт» или «вокзал». Да и в целом расширению словарного запаса больше способствует электронный учебник: он предлагает больше новых слов, чем печатные учебники, для школьников 2−4 классов. Традиционные учебники в 4 классе предлагают «на вход» около 5 тысяч слов, Яндекс. Учебник — более 7 тысяч. Это во многом связано с тем, что цифровой учебник более гибкий, он постоянно меняется, дополняется, более явно отражая современные тенденции в языке.

— Цифровые платформы разрабатываются в помощь педагогам и учащимся, — рассказывает автор исследования, ведущий научный сотрудник лаборатории когнитивных и лингвистических исследований Института ПушкинаМария Лебедева. — Их большой плюс состоит в динамичности и гибкости. Наше исследование показало, что в Яндекс. Учебнике, на примере которого мы проводили анализ, по сравнению с бумажными учебниками больше контента, материалов, разнообразия, он более приближен к современной языковой реальности. И это дает возможность педагогу выбирать те материалы, которые будут больше всего подходить его ученикам.

Другой момент, на который обратили внимание исследователи — актуальность профессий, про которые написано в учебниках. Например, по запросу «агроном» на популярном сайте поиска вакансий сегодня примерно 900 предложений, а по запросу «программист» — более 74 тысяч. Это значит, что профессия программиста более широко представлена в повседневной реальности, о ней важно и нужно знать. Однако про агрономов в печатных учебниках пишут в разы чаще, чем про программистов. Или, например, в учебниках часто встречается профессия «шофер» — это слово уходит в прошлое, сегодня гораздо чаще говорят «водитель». По этому примеру понятно, что языковой материал в печатных учебниках часто не успевает за изменениями в жизни — в этом смысле цифровой формат может прийти на помощь, чтобы расширить сферу учебного влияния.

— Цифровые и бумажные учебники не конкурируют между собой, а удачно дополняют друг друга, — рассказывает Лебедева. — Печатные издания — это жесткий каркас, линейное представление учебной программы, а цифровые учебники — это не всегда линейная модель: например, это может быть тематический набор контента. В этом смысле онлайн-учебники могут восполнить дефициты заданий, помочь выстроить индивидуальную траекторию обучения для отдельных учеников.

Еще одно преимущество цифрового учебника — в нем присутствует нетипичный для книг формат инструкции: тут можно найти задания, которые, например, рассказывают, как вести себя при пожаре или в ситуации, когда ребенок потерялся или его преследуют.

Например, в Яндекс. Учебнике есть такое задание:

«Девочка Варя всегда помнит, что, если на неё напал человек, нужно кричать громким голосом, кусаться, отбиваться, звонить в двери чужих квартир, привлекать внимание взрослых людей! Нужно постараться убежать от преступника».

Это очень прикладной текст, который, помимо этого, вполне подходит для синтаксического разбора.

Детям интереснее работать с более близкими для них форматами. Несомненно, классическая литература, текстов из которой в классических учебниках больше всего, важна для понимания языковых норм и развития правильной речи. Однако помимо Пушкина, Тургенева и Паустовского важно добавлять в учебные пособия тексты, которые по-настоящему популярны у детей: например, авторства Григория Остера и Астрид Линдгрен. Пока к таким авторам регулярно обращаются только составители электронных учебников.

Какие выводы можно сделать? Часть текстов в учебниках по русскому языку устаревает, они перестают быть актуальными и начинают вызывать сложности у современных детей. На помощь приходят цифровые учебники, задания в которых чаще обновляются и потому более соответствуют современным трендам языка. Удачным вариантом будет их использование в дополнении к основному учебнику: они помогут заинтересовать ребенка русским языком, расширить его словарный запас и получить дополнительные знания.

Максим Ткачев