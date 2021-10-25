Москва, 25 октября, 2021, 20:35 — ИА Регнум. В Госдуме возмущены словами российского рэпера Моргенштерна о том, что он не видит смысла в праздновании Дня Победы, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

«Надо понимать, что это не просто частное мнение какого-то глупца, который «не понимает» и «не знает» простых вещей. Это заявление рассчитано на массовую молодежную аудиторию… И тиражируется оно посредством популярного YouTube-канала либеральной ориентации», — возмущен депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Именно так «пятая колонна» промывает мозги российской молодежи, превращая ее в стадо «Иванов, не помнящих родства», отметил парламентарий.

Он убежден, что «подобные действия и слова — преступление перед народом России, преступление против молодого поколения нашей Родины».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, рэпер Моргенштейн заявил, что не понимает праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад.

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