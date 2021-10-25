София, 25 октября, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Турецкий сухогруз VERA SU, севший на мель в районе Камен-Бряга у побережья Добричской области Болгарии, полностью разгружен и ожидает транспортировки в один из доков ближайшего судоремонтного завода, сообщает 25 октября Болгарское радио.

Mil.ru Сухогруз на мели

По официальной информации, в ходе специальной спасательной операции у Камен-Бряга из трюмов были извлечены остатки азотных удобрений, а пробоины в корпусе судна заварены временными «швами». Ожидается, что в ближайшее время VERA SU будет отбуксировано в Варну.

По сообщению Морской администрации Добрича, сейчас место аварии судна не представляет угрозы для экологии черноморского побережья Болгарии.

«Уровень выброса токсичных веществ не превышает нормы», — говорится в заявлении Морской администрации.

Напомним, сухогруз VERA SU, шедший под флагом Панамы с Украины в болгарский порт Варну с грузом азотных удобрений, сел на мель у Камен-Бряга 20 сентября текущего года. При этом в Черное море попало несколько тонн химикатов. Капитан корабля и его второй помощник были арестованы за нарушение правил навигации.