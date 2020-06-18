Челябинск, 25 октября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения в Челябинске человеческих останков. Об этом сообщили журналистам представители ведомства.

Didier Descouens Останки

В ходе проверки предстоит установить происхождение найденных костей. Также следователи решат, нужно ли возбуждать ли уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, останки были найдены на прошедшей недели. Жители посёлка Шершни проводили к частному дому канализацию и наткнулись на захоронение.