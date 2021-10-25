Нью-Йорк, США, 25 октября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Рыночная капитализация американской компании Tesla, созданной Илоном Маском, впервые в истории превысила триллион долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в понеделник, 25 октября.

Latimes.com Компания Tesla

По состоянию на 19:40 мск, стоимость акций Tesla выросла на 9,75% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $998,38 за штуку, в результате чего капитализация автопроизводителя превысила отметку в $1 трлн.

Таким образом, Tesla стала пятой американской компанией после Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet, достигшей рыночной стоимости в триллион долларов.

Капитализация компании Илона Маска выросла после заказа 100 тысяч автомобилей Tesla сервисом аренды Hertz, что стало самой крупной сделкой по покупке электрокаров в истории.