Москва, , 20:25 — REGNUM Отношения между Россией и НАТО нельзя назвать катастрофическими, так как они практически отсутствуют, заявил 25 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Здание МИД России Culture.ru

Сергей Лавров пояснил, что альянс НАТО сделал выбор, не пожелав строить дружественные отношения с Россией.

«НАТО не является другом России, они решили, что не хотят быть дружественными. Они назвали Россию и Китай угрозой НАТО. Мой хороший друг Йенс Столтенберг, который был великолепным премьер-министром Норвегии, сейчас заявляет, что НАТО должна нести ответственность за безопасность всего мира», — рассказал Лавров.

Напомним, на данный момент глава МИД России совершает визит в Норвегию.

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