Даллас, США, , 20:24 — REGNUM Американская фолк-рок группа Midlake представила первый новый материал с 2013 года и анонсировала новый альбом, информирует портал Pitchfork.

Музыка (сс) Eric Nopanen

В сети стал доступен сингл под названием «Meanwhile», ставший первой новой песней техасской группы за последние 8 лет. Это также первый сингл из их грядущего альбома «For the Sake of Bethel Woods», который выйдет 18 марта на лейбле ATO. Эрик Пулидо, который занял пост лидера группы после ухода Тима Смита в конце 2012 года, поделился следующим заявлением: «Meanwhile…» — это песня, отсылающая ко времени между тем, что произошло, приведшим к нашему распаду в 14-м году, и тем, что вдохновило нас собраться снова в 20-м. Говорится, что первое было нездоровым и неустойчивым временем для нас, которое требовало паузы, а второе — счастливый визит покойного отца Джесси во сне, побудивший его воссоединиться с группой. У каждого был свой соответствующий опыт в течение этого времени порознь, кульминацией которого стало уверенное и праздничное возвращение в форму.»

После выпуска своего четвертого альбома «Antiphon» в 2013 году группа объявила об длительном перерыве в своем творчестве. Они переиздали свой второй альбом «The Trials of Van Occupanther» в 2016 году к его 10-летию.