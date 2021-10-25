Москва, , 20:23 — REGNUM 25 октября 25-летний хорватский центральный защитник Тин Едвай на 49-й минуте матча двенадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 отметился забитым мячом в ворота «Сочи». Этот мяч стал первым для футболиста в составе московского «Локомотива».

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Тин Едвай перешел в «Локомотив» 24 июля 2021 года из леверкузенского «Байера-04» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость центрального защитника, по оценкам профильного немецкого порталаtransfermarkt, составляет три миллиона евро.

Соглашение Едвая с «Локомотивом» рассчитано до середины 2025 года.