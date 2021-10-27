27 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 19:59 — REGNUM Конгресс США обсуждает возможность введения четырехнедельного оплачиваемого отпуска, который можно взять по семейным и медицинским обстоятельствам. Если законопроект, который ранее подразумевал 12 недель отпуска, станет законом, то США покинут список шести стран мира — где они являются единственной богатой страной — которые не имеют какой-либо формы национального оплачиваемого отпуска.

Капитализм Иван Шилов © ИА REGNUM

Из 185 стран, оплачивающих отпуск молодым матерям, только одна страна в Южной Африке, Эсватини, предоставляет менее четырех недель декрета. При этом из 174 государств, оплачивающих отпуск в связи с проблемами здоровья, лишь 26 разрешают уйти менее чем на четыре недели.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Мне как британцу это просто чуждо. Неужели люди не понимают, что матери нужно лечиться, не говоря уже об установлении связи с ребенком?» — возмущается @Erotic_cupcake.

«Как американец я думаю, вы не понимаете, что многие руководители высшего звена не думают о своих сотрудниках, считая их мукой для мельницы, а не людьми с надеждами, мечтами и амбициями. Это тревожно, но это то, против чего мы боремся», — отвечает @Deputy_Cartman.

«Отсутствие оплачиваемых отпусков. Миллионы людей лишены медицинского обслуживания. Подавление избирателей. Сокращение среднего класса. Богачи и корпорации не платят налоги. Неравное образование. Мятеж. Это заставляет пересмотреть утверждение о том, что США являются «величайшей страной в мире», — считает @NikeNoir.

«Ну, это не самая лучшая страна. Так могут говорить только люди, которые никогда не посещали другие страны. Я как человек, живущий в Германии, не вижу никаких преимуществ, которые я получил бы, если бы переехал в США», — рассказывает@d54944661.

Виктор Дени. Капитал. 1920

«Тогда людям, которые хотят оплачиваемый отпуск, пора ехать в другие страны, давайте не будем вычленять положительные и отрицательные стороны, ведь это разные экономики, культуры и стили жизни», — указывает @Alpha_TBC.

«Отпуск должно оплачивать государство, поскольку компании уже продемонстрировали свое нежелание платить. Новорожденный ребенок — это будущий гражданин, платящий налоги. В интересах правительства США помочь родителям адаптироваться после его рождения», — отмечает @txsocialwork220.

«Оплачиваемый отпуск для молодых матерей (в его нынешнем виде) дискриминирует женщин. Если отцам не предлагается такая возможность, то вся ответственность возлагает на мать», — пишет @wander4wisdom.

«Отвратительно, что это еще не исправлено. Стыдно, что мы относимся к материнству как к бремени для компаний, а не как к чему-то, что приносит в мир новых граждан, способствующих процветанию страны!» — восклицает @txsocialwork220.

«Ух ты. Это очень разочаровывает. Женщины многое переносят во время родов. Необходимой частью процесса восстановления является отдых. Нет никаких причин для того, чтобы США были одной из шести стран, не имеющих национального оплачиваемого отпуска», — соглашается @chloej 791 653.

«США, похоже, отступают от прогресса. Мы настолько сосредоточены на капитализме, что упускаем из виду основные права человека», — негодует @chrissi96250212.

«США уже давно не являются «величайшей страной в мире», — осуждает@grenadetrade.

Флаг США U.S. Marine Corps

«Через четыре недели после родов у матери всё еще идет кровь. Просто так. Для перспективы», — подчеркивает @AldenBrien.

«Основная причина такого положения дел кроется в крайне консервативных религиозных убеждениях в Америке. Согласно этим представлениям, замужняя женщина вообще не должна работать вне дома. Цель жены в жизни — заботиться о своих детях, муже, родителях и родственниках. Поэтому нет необходимости в дневном уходе, уходе за престарелыми или оплачиваемом отпуске. Если государство финансирует эти услуги, значит, оно поощряет создание нетрадиционных семей (одинокие неженатые мамы, разведенные пары и т.д.)», — объясняет Stoivas.

«Американская исключительность, без сомнения, но не в том смысле, в котором мы хотели бы ее видеть», — рассуждает @ZD_Bernstein.

«О нет, это уменьшило бы нашу чрезвычайную прибыль», — иронизирует @whatifidid99.

«Цена капитализма!» — комментирует @Minorocks4.

Как сообщало ИА REGNUM, ровные белые зубы стали чуть ли не врожденным правом американцев среднего класса и богатых людей. А бедные семьи и семьи из низшего среднего класса не получают адекватной помощи, отчасти потому, что большинство стоматологов хотят получить клиентов, которые могут заплатить наличными или имеют частную страховку. Такие стоматологи не принимают пациентов с государственной страховкой Medicaid.

В США стоимость посещения стоматолога с 1990 года выросла более чем на 80%. Поскольку цены на услуги стоматологов растут гораздо быстрее инфляции, а более 100 млн человек не имеют стоматологической страховки, процент американцев с невылеченным кариесом начал расти с 2000-х годов.