Пхеньян, , 20:12 — REGNUM Делегация посольства Китая в КНДР во главе с послом Ли Цзиньцзюнем посетила монумент китайско-корейской дружбы и возложила памятные венки в ознаменование 71-й годовщины вступления китайских народных добровольцев в войну сопротивления американской агрессии и оказание помощи Корее. Об этом 25 октября сообщает Синьхуа, отмечая, что церемонию сопровождал военный оркестр Корейской народной армии.

Китайские дипломаты выразили глубочайшее уважение соотечественникам, павшим смертью храбрых на полях сражений.

В тот же день память китайских добровольцев почтили, возложив венки, представители ЦК Трудовой партии Кореи, Постоянного совета Верховного народного собрания КНДР, кабинета министров и других государственных ведомств.