София, 25 октября, 2021, 20:11 — ИА Регнум. Вопреки пессимистическим прогнозам, зимой 2021 — 2022 годов болгарская столица не будет испытывать проблем с поставками тепла и электроэнергии.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Об этом на брифинге в Софии заявил 25 октября заместитель министра энергетики Болгарии Мирослав Дамянов, передает Болгарское радио.

По некоторым данным, в настоящее время Болгарский энергетический холдинг (БЭХ) — одно из крупнейших предприятий отрасли на Балканах, планирует приобрести мощности софийского муниципального общества «Теплофикация-София» и решить все проблемы с задолженностью этой структуры по отношению к консорциуму «Булгаргаз».

"Нет никаких сомнений, что новый бизнес-проект будет реализован, — заявил Мирослав Дамянов. — Таким образом, София ни в коем случае не останется без отопления». В то же время на вопрос, как скоро в домах столичных потребителей появится тепло, замминистра не уточнил.

Напомним, 25 октября истёк срок погашения задолженности МО «Теплофикация-София» региональному представительству «Булгаргаза». Согласно официальной информации, сумма долга превышает 67 млн евро. Ранее предполагалось, что из-за неспособности столичных властей урегулировать конфликт между энергетиками от теплоснабжения будут отключены десятки тысяч квартир в Софии и ее окрестностях.