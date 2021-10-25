Тбилиси, , 21:10 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Грузии завершила процесс работы над единым списком избирателей для проведения 30 октября второго тура выборов в местные органы власти, сообщает 25 октября Первый канал грузинского телевидения.

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

На брифинге пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани объявила, что общее число избирателей составляет 2 088 722 человека. Число избирателей в Тбилиси составляет 1 002 525. Число избирателей, которым впервые предоставляется возможность принять участие во втором туре выборов, поскольку они достигнут избирательного возраста на день голосования, составит 2 069 человек.

Напомним, что в Грузии 30 октября в пяти городах, 16 муниципалитетах и 24 избирательных округах состоится второй тур выборов в местные органы власти.