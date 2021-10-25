Богота, , 20:02 — REGNUM Как сообщает портал Billboard, колумбийский исполнитель J Balvin извинился за музыкальный клип к его коллаборации с исполнительницей Tokischa «Perra». Певец подтвердил, что он удалил клип с YouTube в начале этого месяца после критики за «унизительное» изображение чернокожих женщин.

Музыка

«Я хочу извиниться перед теми, кто почувствовал себя оскорбленным, особенно перед чернокожим сообществом. Это не тот, кто я есть. Я за терпимость, любовь и инклюзивность», — сказал он в своем Instagram. «Perra» появилась на новом альбоме исполнителя «Jose», выпущенном в сентябре. Премьера видео, в котором чернокожие женщины были изображены в виде собак, состоялась в середине октября и вызвала резкое осуждение за образы. В своих извинениях Балвин сказал, что удалил видео «в знак уважения».

В интервью Rolling Stone певица Tokischa сказала, что видео было направлено на то, чтобы подчеркнуть игру слов в треке: «Это было очень концептуально. Если у вас, как у творческого человека, есть песня, в которой говорится о собаках, вы создадите мир именно таким.» Она также сообщила изданию, что не участвовала в принятии решения об удалении видео.