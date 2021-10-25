Москва, , 20:00 — REGNUM Генпрокуратура во исполнение поручения президента России Владимира Путина организовала проверки качества и безопасности продуктов питания. Об этом сообщается 25 октября в телеграм-канале надзорного ведомства.

Продукты питания

«Организовано проведение проверок соблюдения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Федерации, организациями требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевой продукции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверки направлены в том числе на пресечение фактов оборота фальсифицированной продукции «на всех этапах — с момента её производства до реализации конечному потребителю».

«Особое внимание будет уделено товарам, входящим в потребительскую корзину: хлебная и молочная продукция, мясо, рыба, овощи и фрукты», — уточнили в ведомстве.

Сообщается также, что в ходе проверок сотрудникам прокуратуры поручено оценить полноту и своевременность мер, принимаемых органами государственного контроля — Роспотребнадзором и Россельхознадзором, а также органами исполнительной власти в регионах при реализации своих полномочий в данной сфере.

«По результатам проверок при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности», — заявили в прокуратуре.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил Генпрокуратуре к 31 декабря 2021 года предоставить доклад о качестве и безопасности продуктов в России.