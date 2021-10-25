Пекин, , 19:55 — REGNUM Китай отправил Филиппинам новую партию вакцины CoronoVac китайского производства для поддержки кампании вакцинации, которую проводят власти этой островной тихоокеанской страны. Об этом накануне сообщило Синьхуа, отмечая, что пожертвованная партия препарата доставлена в Манилу вместе с закупленными китайскими вакцинами.

В ходе церемонии передачи партии вакцины посол КНР Хуан Силянь сделал заявление о том, что прибытие препарата и его передача филиппинской стороне демонстрируют дружественные чувства китайского народа. Он также высказал уверенность, что преодоление эпидемии сыграет позитивную роль в восстановлении экономики страны.

Филиппинские официальные лица высоко оценили китайскую помощь и выразили за нее благодарность. Об этом, в частности, заявил ответственный за реализацию противоэпидемических мер правительства Филиппин Карлито Гальвес.