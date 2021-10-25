Урай, Югра, , 19:55 — REGNUM В Югре в один из дворов города Урая в рамках благоустройства вместо земли на место будущей спортивной площадки вывалили навоз. Об этом сообщается в группе «Подслушано Урай» в социальной сети «ВКонтакте».

Благоустройство City-yaroslavl.ru

"Одуревшие от запаха и грязи жители не поняли, каким образом спортивные площадки связаны с покрытием из навоза. Администрация быстро отреагировала на возмущение жителей и заменила живое удобрение на торф. Оказалось — подрядчик перепутал. Ну и как итог, оказывается, спортивные площадки для детей отменяются. На их месте будет торф, засеянный травой. Осталось понять, в чём заключалось «благоустройство», — пишет в группе жительница Урая.

Мало того, как отмечают местные жители, торф был привезён на место автомобильной стоянки инвалида.

По информации специалистов управления капитального строительства Урая, работы по благоустройству в данном дворе завершены. До конца октября здесь установят лавочки и урны.

«Отметим, что благоустройство выполняют в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Урай». Реализация проекта сделана с учётом лимитов денежных средств. Также мы передадим информацию подрядчику, чтобы в дальнейшем он обращал внимание на места разгрузки автомобилей-самосвалов», — заявлено в официальном ответе горадминистрации Урая .