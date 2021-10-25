Афины , , 19:50 — REGNUM Подписано британско-греческое соглашение по сотрудничеству стран в оборонной сфере, торговле, инвестициях и образовании, сообщил 25 октября министр иностранных дел Греции Никос Дендиас по итогам встречи в Лондоне с главой британского МИД Элизабет Трасс.

Греция

По словам Дендиаса, в ходе этой встречи были «подробно обсуждены вопросы, связанные с обороной и другими сферами, ситуация на Балканах, а также вопросы инвестиций и образования».

«Мы также смогли вместе немного затронуть проблемы, с которыми мы сталкиваемся в кипрском вопросе, проблемы Восточного Средиземноморья, проблемы применения морского права. У нас была возможность подписать греко-британское соглашение, которое охватывает все сектора — оборону, торговлю, отношения в сфере образования, все, что может представлять интерес для обеих стран», — рассказал Дендиас.

При этом он заявил, что «выход Великобритании из Европейского союза никоим образом не означает сокращения ее отношений с Грецией. Наоборот, это возможность для более тесных, более глубоких и искренних двусторонних отношений».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Греция на фоне обострения отношений с Турцией подписала договор о военном сотрудничестве и закупке вооружений с Францией.

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