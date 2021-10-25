25 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили уверенность главы «Нафтогаз Украины» в том, что компания может организовать транзит газа в Европу, равный по мощности трубопроводу «Северный поток — 2».

Тимур Кондратьев, , 20:18 — REGNUM Заявление главы украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко о том, что Украина может организовать транзит газа в Европу, равный по мощности трубопроводу «Северный поток — 2», в компании готовы обеспечить для своих клиентов условия «не хуже, чем для Газпрома», вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 25 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Газ Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

»Надеюсь, в ближайшее время транзит и экспорт всех российских товаров через Украину будет остановлен раз и навсегда», — пишет Евгений П.

Многие пользователи пришли к выводу, что «Нафтогаз» ведёт себя так нагло и беспардонно, что диву даёшься. Украинская компания собирается продавать российский газ в Европу, заявляя, что они это могут делать ничуть не хуже Газпрома.

«Интересное кино. Транзитёр предложил потребителю прокачать больше, но у поставщика спрашивать ничего не нужно?» — удивляется Александр М.

Некоторые комментаторы отмечают, что российским властям пора перестать цацкаться с Украиной, следует попросту перекрыть Киеву удачу газа.

«На Украине агония. России вообще выгоднее перекрыть трубу и штраф заплатить за резкое решение, чем терпеть всё это безумие. Потом начнём продавать газ Украине по бешеным, но справедливым ценам, тогда и отобьём свои убытки», — указывает Татьяна С.

Часть людей считает, что на Украине, по сути, нет своего газа для экспорта, тем не менее Киев всё равно пытается торговать российским голубым топливом без разрешения его хозяина.

НАК «Нафтогаз Украины» Gov.ua

«Нафтогаз» начал-таки добывать газ? Они открыли месторождение под Жмеринкой? Может, им пора перестать уже позориться и признать прилюдно, что они хотят втюхать европейцам российский газ с украинской наценкой?» — задаётся вопросами Надежда С.

Ряд пользователей указывает на то, что украинская газотранспортная система столь изношена, что просто не сможет предоставить европейским потребителям тот объём газа, который способен переправить «Северный поток — 2».

«До полного разрыва трубы гнилой, чтобы опять потом визжать, что Путин виноват, дескать, превысил допустимое давление газа в трубе? Плавали, знаем», — отмечает Эдуард Ц.

Отдельные комментаторы отмечают, что Киеву крайне необходимо повышенное количество газа в транзитной трубе, чтобы банально его воровать.

«Это же хитрый финт, закачать газ и начать отбор на собственные нужды. В общем потоке это не так заметно. По большому счету, украинские власти включают дурака, хотя все соседи уже в курсе, чем они на самом деле являются», — пишет Станислав П.

«Это у них ещё сроки выплаты по кредитам, взятым ранее, не подошли. Как подойдут, вот тогда они уже с любыми предложениями выступать начнут. Им деньги-то по большому счёту брать неоткуда. Оборонка их особо ничего не принесёт, промышленность — тоже в порядке, транзитёрами грузов они не являются. Так на чём им зарабатывать-то? Остаётся один вариант — транзитная труба», — написал Олег Ф.

Напомним, 24 октября глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко написал в Facebook о том, что Украина может организовать транзит газа в Европу, равный по мощности трубопроводу «Северный поток — 2», в компании готовы обеспечить для своих клиентов условия «не хуже, чем для Газпрома».