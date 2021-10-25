Екатеринбург, , 19:43 — REGNUM В Свердловской области 25 октября стартовала система QR-кодов. Об этом сообщает оперштаб.

QR-код

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Такие коды должны предъявлять посетители библиотек, выставочных центров, музеев, а также некоторых объектов физкультуры и спорта. Также их спрашивают у посетителей органов власти.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 октября для торговых центров эта система будет носить рекомендательный характер. Впрочем, не исключено, что эти правила ужесточат.