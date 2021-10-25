25 октября 2021 | Время чтения 1 мин

Эльвира Мирсалимова, , 20:27 — REGNUM Несколько дней назад на «Радио Аврора» прошли дебаты в рамках передачи «Белорусский гамбит».

В Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

Вёл передачу Игорь Шатров, участниками выступили белорусский политик Александр Лукашок и член объединения «Белая Русь» Пётр Петровский. Тот самый Петровский, который кричал о якобы задержанных в Белоруссии российских разведчиках, приехавших «тут смуту наводить».

Первое, что бросилось в глаза — это уникальная способность белорусских «экспертов» переобуваться на лету. Даётся команда — они с воодушевлением несут антироссийскую чушь и поливают грязью соседнюю страну, а когда позвали на российский канал — да мы же тут свои, вот и портретик Путина на фоне.

Смысловая конструкция современных белорусских пропагандистов лепится вокруг дурнопахнущей идеи евразийства, которую историки называют не иначе как «самой подлой формой русофобии». Также «придворные философы» оправдывают авторитарную белорусскую систему с абсолютно стерильным политическим полем «левой идеей», которая якобы только у нас и сохранилась.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Тот же Петровский, неустанно стращающий белорусских граждан российскими олигархами, грозящимися якобы захватить и погубить наши предприятия, перекинул свои страшилки и на местные политические партии. Мол, партии придут и будут при помощи манипулятивных технологий и концентрированного капитала лоббировать свои интересы. Дескать, нам это и даром не надо.

Но ведь организация «Белая Русь», в которой состоит Петровский, точно так же протаскивает и лоббирует исключительно свои интересы, только монопольно используя другие механизмы!

Александр Лукашок напомнил Петровскому, что правящая протопартия «Белая Русь» не является выразителем воли всех слоев белорусского общества, потому как допускаются туда только избранные.

Белорусские силовики. Минск Homoatrox

Организация представляют одну прослойку — чиновничье-номенклатурную. И в тот же парламент и Всебелорусское народное собрание также проходят только избранные.

Потому звучит из уст номенклатурных глашатаев: интеграция нам невыгодна, в России всё плохо, а «слабым белорусам нужна диктатура».