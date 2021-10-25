Тбилиси, , 21:07 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал граждан страны принять участие в массовом митинге правящей партии «Грузинская мечта», который её представители намереваются провести в Тбилиси послезавтра, сообщает 25 октября guardian.ge.

Митинг Nathan Keirn

«На митинге 27 октября мы должны напомнить нашим гражданам, что нам нужны мир, стабильность и развитие», — заявил журналистам Гарибашвили. Глава правительства пояснил, что этот митинг не является, как утверждают представители оппозиции, «контракцией».

По словам премьер-министра, «Грузинская мечта» должна победить на выборах с уверенным большим перевесом во всех муниципалитетах, и с этой целью должен быть проведен масштабный и мирный митинг. «Сейчас не время расслабляться. Нужно осуществить максимальную мобилизацию», — сказал Гарибашвили.

«Я хотел бы обратиться ко всем гражданам, которые поддерживают мирное, стабильное и демократическое развитие нашей страны, для которых неприемлемо насилие и вся та несправедливость, которая была установлена в стране во время режима Саакашвили. Я призываю всех наших сторонников, избирателей, собраться 27 октября в 17:00 на площади Свободы», — заявил Гарибашвили.

Напомним, что грузинская оппозиция обвинила грузинские власти в намерении 27 октября провести «контракцию» с целью показать, что «Грузинскую мечту» поддерживают больше граждан, чем оппозицию, которая 14 октября провела массовый митинг в Тбилиси.