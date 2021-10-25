Москва, , 19:39 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Audi на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 31 270 автомобилей из-за возможного дефекта подушек безопасности. Об этом сообщает 25 октября пресс-служба Росстандарта. Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Audi моделей A4 и A6, реализованные в период с 2005 по 2011 годы.

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«Причины отзыва транспортных средств: на автомобилях Audi с подушкой безопасности переднего пассажира фирмы Takata, выпущенных в определённый период, существует вероятность того, что при срабатывании этой подушки безопасности может разрушиться корпус газогенератора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате этого «мелкие металлические осколки корпуса могут разлететься и в некоторых случаях поранить водителя и пассажиров».

По заявлению изготовителя, на всех отзываемых автомобилях будет заменён модуль фронтальной подушки безопасности переднего пассажира. Ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев.