Лондон, 25 октября, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Уже через несколько дней состоится 26-я конференция ООН по климату, отложенная на год из-за пандемии. Саммит наверняка станет знаковым — такое же мероприятие в 2015 году закончилось принятием знаменитого Парижского соглашения, на котором была определена мировая климатическая повестка, а всё человечество названо виновным в глобальном потеплении. Но спикеры наверняка молчат о том, что главные виновники проблемы с парниковыми газами —США и Британия. Об этомпишет Институт РУССТРАТ.

Изменение климата

Приняв в Париже «климатическую сделку» вместо Киотского протокола 1997 года, «коллективный Запад» одержал серьёзную победу, отметили в РУССТРАТ. Раньше намерения сокращать выбросы подкреплялись юридически значимыми обязательствами сторон, а Парижское соглашение допускает декларативные обещания, далёкие от реального наполнения. Также саммит-2015 освободил «богатый Север» от исторической ответственности за две сотни лет загрязнения атмосферы — вину разделили с молодыми и развивающимися странами.

В преддверии саммита британский портал CarbonBrief опубликовал подсчёты специалистов и выяснилось, что за последние 170 лет только Соединённые Штаты выбросили в атмосферу 509 млрд тонн углекислого газа, а это существенно превосходит любую другую страну. На втором месте оказалась КНР (284 млрд т.), сама Великобритания заняла лишь седьмое. Любопытно, что эксперты считали выбросы с 1850 года, но Индию и Канаду решили упомянуть отдельно от Соединённого Королевства, хотя они десятилетиями находились под властью британской короны.

Подобный колониализм в «карбоновой» промышленности происходит и сейчас, английские компании предпочитают размещать «грязные» производства в третьих странах, на чей счёт и записываются выбросы, тогда как сам Туманный Альбион остаётся «чистеньким». Нельзя забывать и о том, добавили эксперты, что крупнейшие нефтяные компании BP и Shell полностью или частично принадлежат Британии, но их глобальная деятельность по всему земному шару оставляет Лондон как бы в стороне.

Будущий саммит в Глазго будет богат на обвинения против России в «загрязнении планеты», уверены в Институте РУССТРАТ. Москве вновь «поставят на вид» за продвижение своих геополитических интересов с помощью ископаемого топлива, а об ответственности Лондона за изменение климата, предпочтут не вспоминать.