Курск, 25 октября, 2021, 19:34 — ИА Регнум. В Курской области за мошенничество в особо крупном размере осужден бывший директор ООО «АКС СТРОЙ». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

С февраля по ноябрь 2019 года директор компании получил авансы по четырем государственным контрактам. Согласно контрактам, он должен был купить жильё для детей-сирот в Железногорском, Кореневском, Рыльском и Глушковском районах. Общая сумма авансов составила более 16 миллионов рублей. При этом мужчина не собирался выполнять контракты, не имея для этого возможностей. Деньги он присвоил и потратил.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Так как ранее он был осуждён за мошенничество в отношении физического лица, суд по совокупности приговоров приговорил его к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.