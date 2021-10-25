Вашингтон, , 19:37 — REGNUM Американский рэпер Снуп Догг (настоящее имя — Келвин Бродус) поделился с подписчиками своим горем. Он написал пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте.

Снуп Догг Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/p/CVbXZZmMhrs/

Артист сообщил, что у него умерла мать — Беверли Тейт. «Спасибо, Господи, что подарил мне ангела, мою маму», — подписал фото Тейт рэпер. Снуп Догг не раскрыл подробностей её смерти.

Ранее Снуп Догг назвал дату выхода своего альбома Algorithm. Премьера пластинки состоится 12 ноября 2021 года.

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